JAANIPÄEV ARESTIKAMBRIS ⟩ Mees oli rahulolematu, et politsei talle 195 km/h kihutamist ette heitis

Laupäeval fikseeris politseipatrull Tallinna–Pärnu–Ikla maanteel 181. kilomeetril sõiduauto Ford kiiruseks 195 kilomeetrit tunnis. Seda teelõigul, kus suurim lubatud sõidukiirus on 90 km/h.

“Kinnipidamisel mees kihutamist ei kahetsenud. Ta oli hoopis rahulolematu, et politsei talle 195 km/h kihutamist ette heitis. Mees ütles, et enda meelest ta nii kiiresti ei sõitnud ja et tema sõidukiirus võis olla 180 km/h,” rääkis Murumaa.