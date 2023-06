“Rääkisin sillaehitajatele, et rahva jutu järgi on vabadssõja ausamba tükid valatud betoonsammaste sisse ja kui nende lammutamisel ilmuvad sealt välja vana samba kivid või osad, siis olge head mehed, andke need vallale," rääkis Tori valla majandusosakonna juhataja Jüri Puust. "Nad on oma ülesande suurepäraselt täitnud ja arvatavasti tuleb neid veel, sest raskemad tükid on kindlasti allpool. Ja jutumärkides võiks kiita neidki, kes monumendi tükid sinna valasid, sest muidu poleks need säilinud."