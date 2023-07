Euroopa parlamendi liige Jaak Madisson võttis Eesti vabariigi eest langenud kangelaste auks ja mälestuseks korraldatud üritusest osa kolmeaastase poja Jakobiga ja mainis, et ta on varemgi Tori kirikus käinud. Kokkutuleku ja kõneldu kohta arvas Madisson, et see on vajalik üritus, sest Eestis kiputakse unustama, et iga riigi vabadus üldjuhul kahjuks tuleb sõja ja verega ja mida aeg edasi, seda rohkem tekib inimestel illusioon, nagu saaks rahu ja vabadus kesta vaid headest soovidest.