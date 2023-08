Seetõttu väljastas keskkonnaagentuur esimese taseme hoiatuse, mis tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik.

Täna on mitmel pool oodata äikest.

Homme on oodata muutliku pilvisusega ilm. Sajab hoovihma, kohati on äikest ja sadu on tugev. Õhutemperatuur jääb 17–22 kraadi vahele.