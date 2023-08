Sünoptik: Äikesepilved on kõige võimsamad just Liivi lahe ümbruses

Trombioht on sünoptiku kinnitusel suurem Kagu-Eesti kandis, kuna seal on mägine maa. Ent tänaõhtused ja järgneva öö äikesepilved on kõige võimsamad just Liivi lahe ümbruses, sealhulgas Saare- ja Pärnumaal. On väga suur vesipüksioht. Vesipüks on maapealse trombi analoog veel. “Maismaal on trombide oht Pärnumaal tõesti väiksem, aga mitte olematu,” teatas Meitern.