Perekond Vainu on viis aastat oma Soomaa metsade rüpes peituvas kodus harinud permapõldu. Katsetanud, kuidas kasvatada saaki ilma mürke ja tehasest tulnud väetist kasutamata. Et Anna ja Indrek Vainu kellast kellani tööl ei käi, on neil aega taimi poputada ja vahel neile lauldagi. Hoolimata külmast kevadest ja kuivast suvehakust ei kurda rohenäpud saagi üle.