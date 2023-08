Osa Laiast tänavast suletakse peagi liikluseks

Ümbersõit on korraldatud Pika tänava kaudu. Tänavalõik on suletud vähemalt oktoobri lõpuni.

Liiklemiseks on suletud politseimaja tagune tänavalõik.

Kuni 4. septembrini saavad jalakäijad liikuda tänava jõepoolsel kõnniteel, mis on sõidurajast eraldatud ja kus toimub ka Jüri Jaansoni kahe silla jooks. Alates 4. septembrist on jalakäijate liiklus korraldatud läbi Pikk 18 territooriumi, mis on ehitusalast eraldatud.