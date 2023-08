Raeküla kooli keerulist aastat aitavad mööda saata ajutised klassid ärihoones ja lisabuss

Pärnu Raeküla kooli umbes 300 õpilasest üle 200 hakkab sel õppeaastal tarkust taga nõudma Lille tänaval Aide ärikeskuses. Seal on koolile eraldi tiivas loodud 13 klassiruumi: suured ruumid on jaotatud klassideks ajutiste vaheseintega.

Raeküla kooli hoolekogu esimees, vanemate esindaja Kristiina Treial tunnistas, et algav õppeaasta tuleb ilmselt nii mõnegi pere jaoks paras katsumus, kuid tänapäevase koolimaja nimel tuleb see aasta üle elada. “See on suurte remonditöödega kaasas käiv valu, õnneks ei ole õpilased mööda linna laiali pillutud,” märkis ta.