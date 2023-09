Koduotsija ⟩ Roheliste silmadega piiga otsib oma õnne

Rohesilmne kiisu jõudis koos kolme pojaga pelgupaika Põhja-Pärnumaalt Halinga külast juuli keskpaigas. Nüüdseks on säravvalgete sokkide ja rinnaesisega kass saanud vajalikud vaktsiinid, kiibi ja parasiiditõrje ning steriliseeritud kraps kassitüdruk on valmis koju minema.

Varjupaiga töötaja Eve Meose arvates on õblukesel Ellil imeline iseloom: umbes kaheaastane kiisuema kasvatas nii oma poegi kui kasulapsi. Nurrumootor töötab kassile kohaselt ja toiduga ta ei pirtsuta, ent iseäranis pöördesse läheb ta kassimaiuste peale. “Elli on tasane, ülisõbralik ja inimese suhtes äärmiselt usaldav. Praeguseks on tema pojad iseseisvad ja Ellikene võiks oma inimesega koju minna,” arvas Meos ja lisas, et paimaias kassis pole kurjuse raasugi.