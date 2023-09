Hoiatus ⟩ Sotsiaalmeediast ega turult ei maksa seeni osta

Milliseid seeni ikkagi võib süüa? Kui kaua peab seeni kupatama? Miks laps oksendab pärast seente söömist? Need on vaid mõni küsimustest, millele mürgistusinfoliini töötajad alanud seenehooajal iga päev vastavad.

Mürgistusteabekeskuse rajaja ja juht Mare Oder tunnistas, et seente korjamine ja nende hilisem valmistamine nõuab teadmisi. Kõige lihtsam on aga meeles pidada reeglit, et kui ikka seent ei tunne, ei maksa seda koju võtta. Mürgistuseksperdi sõnutsi on olukordi, kus inimesed ikkagi toovad küsimärgiga seened koju ja kasutavad neid hoidistes, sest kahju on ära visata – palju tööd juba selleks ajaks ju tehtud. Nii jõuavadki kahtlased seened keldrisse ja hiljem toidulauale.