Aasta isa otsingu märksõna on siseturvalisus

“Pärnumaa aasta isa 2023” konkurssi korraldava Eesti reservohvitseride kogu (EROK) kontaktisik kapten Jaanus Ots selgitas, et tänavune märksõna on siseturvalisus sooviga pöörata suuremat tähelepanu isadele, kes laste ja pere kõrvalt panustavad oma kogukonna siseturvalisusesse kas põhitöös või vabatahtlikuna, näiteks naabrivalves, abipolitseinikuna, ohutustöös.

Kandidaate saavad esitada Eesti kodanikud, kodanikuühendused ja organisatsioonid, päästeameti Lääne päästekeskus, politsei- ja piirivalveameti Lääne prefektuur, Kaitseliidu Pärnumaa malev. Tingimus on, et kandidaadi peres kasvaks vähemalt kaks last ja ta oleks töö ja ühiskondliku tegevuse kõrvalt eeskujulik perepea.