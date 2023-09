Toetuse abil saavad turismiteenuse pakkujad, näiteks spaad, giidid, muuseumid ja turismiatraktsioonid, võtta kasutusele digilahendusi, et muuta igapäevane töö tõhusamaks. Toetuse maht on kaks miljonit eurot, mis tuleb riigieelarvest.

Pärnu linna turismiarenduse juht Annika Raadik peab toetust väga tänuväärseks. Ta selgitas, et paljud väikesed turismiettevõtted asuvad just maal ja on sageli piirkonna ainsad või peamised tööandjad.