“Saime temaga väga hästi läbi ja pidasime üksteisest lugu. Henno on seda mitu korda öelnud, et temal koolijuhataja oli ära keelanud vihastamise, et see kõige rohkem võtab elujõudu vähemaks, alati tuleb näha positiivset poolt,” meenutas Trink. “Veel möödunud reedel helistas Henno mulle ja uuris, kas Koidula muuseumis on Pärnu kirjandusfestivali marki ja postkaarti, tema tahtis endale ka seda saada. Ta oli kuni viimase hetkeni täiesti adekvaatne ja tulevikku suunatud pilguga, kuigi ta ütles mulle jutu lõpus, et on väga-väga väsinud.”