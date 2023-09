Kaitsealal on näha, et seal on usinalt kaevatud ja kasutatud mulda kurvide ja hüppekate ehitamiseks. Kasutusse on läinud ka mõni murdunud puu ega ole välistatud, et osa puid on meistrimehed ise maha saaginud. Puude külge on pandud märgidki, mis viitavad hüppekohtadele. Kohalike jutu järgi on tööde taga umbes kümneaastased poisid.