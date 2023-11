Kihnu lapsed paistsid silma üle-eestilisel sammuvõistlusel

Kihnu kooli direktori Õie Merimaa sõnas, et jalutamine on nende õpilastele igapäevane, sest saarel puudub ühistransport ning lapsed liiguvadki kooli jala või jalgrattaga. "Saarel sammumine on ainult puhas nauding. Värske männimetsa lõhn, oktoobrikuiselt soojad meretuuled, hingematvad loojangud ja sõprade seltsis jalutamine tekitas mõnusa rutiini," märkis ta. "Oleme sammujate üle väga uhked. Siinkohal on meie kooli tunnuslause ka kõigile innustuseks – Kihnu Kuõel ond kõegõ ies, siolõ silmäd ede tieb!“