Galerii: President palus Lääneranna vallajuhtidel leida Metsküla lastele võimalus kohapeal õppida

Lääneranna vallavolikogu esimehe Armand Reinmaa ja vallavanema Ingvar Saarega kohtudes ütles president, et Metsküla kooli puhul tekib laiem küsimus: kas me tahame, suudame ja oskame pidada kogukonnakoole seal, kus kogukond veel on ja kuhu noored tahavad kolida? See on tema sõnade järgi nii omavalitsuse, kogukonna kui ka keskvõimu mure. "Ka Metsküla õpilaste haridusmure lahendamiseks peavad ühe laua taha istuma valla, kogukonna ning haridus- ja teadusministeeriumi inimesed."

Me ei räägi praegu ainult ühest väikesest koolimajast Matsalu lahe lähedal, me räägime Eesti hariduse korraldamise olulisest tahust, milleks on kogukonnakoolide toetamine, kus omavalitsus ei suuda kooli pidada, aga kus eraalgatus on valmis seda tegema, ütles riigipea.

"Palusin Lääneranna volikogu esimeest ja vallavanemat veelkord mõelda ja leida võimalus, kuidas jätta Metsküla lastele võimalus kohapeal õppida. Kohaliku võimu tegelikku tugevust näitabki oskus mõista kogukonda kui partnerit. See tähendab ka kompromisside otsimist ja leidmist, mitte ainult tugevama positsioonilt otsustamist," sõnas president Karis kohtumise järel.

President Alar Karis avaldas kohtumisel seisukohta, et laste vajadused on erinevad, kõigile ei sobi suur kool ja sel põhjusel on vaja ka pisikesi nagu Metsküla. Foto: Raigo Pajula

Karis tähendas, et omavalitsus, kogukond ning haridus- ja teadusministeerium saavad kolmekesi täpsustada, kuidas jätkub Metskülas õpe, kuni kogukond on otsustanud seal erakooli loomise võimalikkuse ja selle rahastusmudeli selgeks rääkinud.

Eesti koolivõrgu korrastamisest kõneldes sõnas riigipea, et selles ei saa tõmmata joonlauaga, et piiriks on 40 või 30 või 20 õpilast, sest iga kooli juhtum on erinev. "Paljud omavalitsused seisavad lähiajal sarnaste küsimuste ees ja seepärast on kõigi nende pilgud praegu Läänerannal. Loodetavasti selleks, et õppida, kuidas vältida sarnaste ummikseisude kujunemist," lisas ta.