Hommikul kell pool üheksa oli Tori vallas Urumarja külas suur veoauto, kraana ja punt mehi platsis. Pärast seda, kui kraana oli oma tugikäpad laiali ajanud, poomi üles tõstnud, ronis Arne Meier, koormarihm käes, nagu orav mööda hõbekuuse võra üles, et see kinni siduda. Kui Meieril puu kinni seotud ja see oli kraana tugevas haardes, pani saemees tööriista põrisema.