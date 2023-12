JÄTA MOBLA KOJU ⟩ Pärnu kuulutas lasteaiad nutiseadmevabaks alaks

Kui teade sellest eelmisel nädalal esimeste lastevanemateni jõudis, pani see mõndagi imestama, miks on vaja hakata nutitelefonide kasutamist nädalase etteteatamisega nii radikaalselt reguleerima. Põhjalikku ja sisukat selgitust lasteaiast selle kohta paraku ei jagatud.

«Kust ühtäkki selline mõte tekkis? Miks seda vaja on? Kas see tähendab, et peab telefoni autosse jätma, kui ma lapsele õhtul järele lähen, ja kas väravas seisab valvur, kes telefoniga edasi ei luba,» rääkis üks Pärnu Postimehega vestelnud lapsevanem, kelle jutu järgi õpetaja, kes lasteaia nutivabaks alaks muutmisest teada andis, neile küsimustele vastata ei osanud. «Temagi oli sellest samal päeval teada saanud ja üpris nõutu.»