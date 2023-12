«Masterchef Eesti» saatest tuntud Jarno Nittim korjas peakokaks saades laudadelt ära soola- ja pipratoosid

Mis tunne oli sellise pinge all toitu valmistada, kui iga liigutust jälgisid kohtunikud ja aeg oli ette antud?

Kõik osalejad said ilmselt trauma sealt (naerab taas, K. H.). Tavaliselt oli umbes viis minutit, et välja mõelda, mida sa sellest toorainest valmistama hakkad. Kusjuures interneti abi kasutada ei tohtinud, isegi telefonid korjati enne võtet ära. Kui kahe toidutegemise vahel oli paus, siis kõik lihtsalt lappasid kokaraamatuid ja vaatasid internetist retsepte, et saaks mingeidki ideid, kuidas midagi teha.

Tegelikult oli see päris autentne: nii nagu ekraanilt näha oli, täpselt nii see oligi. Stress oli väga suur sellises pingeolukorras kohtunikele korralik toit serveerida. Paar korda oli mul ikka sedasi, et aeg juba tiksus ja siis mõtlesin, kust otsast alustada ja mida ma tegema pean.

Tuleb teil praegu meelde mõne kohtuniku soovitus, millest siiani juhindute?

Kui Orm Oja minu valmistatud kastet maitses, siis vaatasin tema nägu ja sain aru, et see oli ikkagi päris jube. Ta ütles, et see on liiga hapu ja et ma pean selle olukorra lahendama, sest ma ei saa sellist toitu kohtunikele maitsmiseks viia. Kusjuures tööhoos olin unustanud seda enne proovida.