Galerii ⟩ Uuest raamatust saab teada, milline nägi välja Pärnu üliõpilane 325 aastat tagasi

Raamatu üks autoreid, 22 aastat Pärnu muuseumi juhtinud ajaloolane ja arheoloog Aldur Vunk rääkis, et 18. sajandi alguses jõudis lõpule oluline periood Eestimaa kõrghariduse arenguloos, mille kohta põhjalikum õppematerjal puudus. «Tuleb anda üliõpilastele ja laiemale üldsusele uus ülevaade Eesti hariduse ja teaduse arengu ühe olulise perioodi kohta just praegusajal aktuaalsete teemade valguses,» lausus Vunk. Ta lisas, et ilmunud raamat täidab selle ülesande, puudutades ka akadeemia suhestumist kohaliku kogukonnaga – Pärnu linna ja elanikega.