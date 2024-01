Nipid, kuidas kaitsta lemmiklooma külma eest

Külmade tulekuga hakkab ELSile laekuma järjest rohkem teateid loomade kohta, kelle heaolu ei ole tagatud. ELSi otsese abistamise juhi Margit Midro sõnutsi puudutavad teated sageli koeri, kes elavad õues, aga kellel puudub kuut või soe varjualune. Samuti tuleb teateid kasside kohta, kes hulguvad või elavad õues. “Sageli kipuvad seesugused loomapidajad eeldama, et lemmik talub igasugust külma ja seetõttu ei ole tal palju vaja, et sooja saada,” lausus Midro.

Kassidel on sageli külm juba siis, kui temperatuur langeb alla seitsme kraadi. Need, kellel on paksem kasukas, suudavad kehatemperatuuri säilitada üsna kaua, kuid see ei tähenda, et neil ei hakkaks külm.