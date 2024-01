Pärnu verekeskuses loovutati mullu pea 2200 liitrit verd. Pärnu verekeskuse juhataja Pille Muliin rõõmustas, et ükski abivajaja vereülekandeta ei jäänud, kuid tõdes, et doonorite seas on vähem esimest korda verd andma tulnuid ja nooremaid inimesi.