Reedel, 5. jaanuaril 12.30 paiku märkas kohalik mees Pärnu haigla bussipeatuses maas pikali kätega vehkivat meest ja tormas talle appi. Esiti arvas ta, et inimene on libedaga kukkunud ega saa püsti, aga abivajaja juurde jõudnud, näis, et tegemist on epilepsiahooga: inimene korises ja tema suust tuli verist ila. Aitaja keeras mehe külili ja karjus inimestele haigla peaukse ees, et nad kutsuksid seest abi.