GALERII ⟩ Pärnumaa kõige uuem jäätmejaam avati inimkatsega

Kui kaalukas on ühele vallale jäätmejaama avamine? Õige vastus on 2510 kilogrammi, sest just sellist numbrit näitas Saarde valla vast avatud jäätmejaama kaalumisestakaadi tabloo, kui jäätmejaama avamisele tulnud rahvas põletavale vaagimisküsimusele inimkatses vastust otsides üheskoos seadeldisele astus.