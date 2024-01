Võimalus lasteaednikke asendada pani Tori vallaametnike silmad särama

Siin on praegu nii vaikne, et võiks kuulda nööpnõela kukkumist.

Rühmas diivanil end mugavalt istuma sättinud Tori vallavalitsuse sotsiaaltöö assistent Erlyn Palberg-Rand jagab peaaegu sosinal muljeid, et laste uinumise järel ta pingelangust ei tunne, sest terve päev on olnud tore ja rahulik. "Ma lihtsalt ei saanud ühte magama," lausub ta heatujuliselt. "Ma ei tea ju nippe. Iga kord, kui ma tema poole vaatasin, naeratas ta mulle, ta oli nii rõõmus. Siis ma püüdsin teeselda, et ma ka magan, aga see ei tulnud välja."