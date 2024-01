Kelmide lõksu langes järjekordne heauskne

17. jaanuaril helistas Pärnumaal elavale naisele mees, kes esitles end pangatöötajana ja ütles, et naise nimel hakatakse laenu võtma. Tundmatu helistaja teatas, et naine peab kohe oma pangakonto sulgema ja teises pangas uue arve avama. Naine toimis mehe näpunäidete järgi ja kandis oma seniselt kontolt raha äsja avatud pangakontole. Sealt on tema teadmata hiljem tehtud nii ülekandeid kui võetud välja raha.