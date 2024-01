Peagi saab küsida ahjutoetust

Võrreldes septembris luhta läinud taotlusvooruga on muudetud toetuse tingimusi. Toetust antakse üksnes vana ahju kordategemiseks või uue paigaldamiseks või kaugküttevõrguga liitumiseks. Tegemist on esimese taotlusvooruga, mille kogueelarve on kümme miljonit eurot. Sõltumata esitatud taotluste arvust, on voor avatud seitse päeva.