Politseijuht Egert Belitšev: Oleme pidanud tegema patrullide paigutamisel raskeid valikuid

Paikuse politseikooli saatusest kõneldes leiab politseijuht, et oluline pole, kus korrakaitsjaid õpetatakse, vaid et seda tehakse nüüdisaegses õpikeskkonnas.

Eelmine politseijuht Elmar Vaher käis hiljuti välja mõtte, et sisejulgeoleku valdkonna reformimiseks tuleks Paikuse politseikool kinni panna. Kuidas teie näete siinse politseikooli tulevikku?

Politseil on vaja uusi inimesi, ägedaid töötajaid ja neid on vaja kusagil välja õpetada. Kui me vaatame, kuidas praegu õpetatakse eri koolides ja erialadel mitmesuguste ametite esindajaid, siis paljudes kohtades on õppetingimused juba päris head.

PPA-le on kõige olulisem, et saaksime juurde küllaldaselt politseinikke, kes on väljaõppe saanud tänapäevases keskkonnas. Kas need tingimused luuakse Paikusel, Narvas, Väike-Maarjas või mujal, pole otseselt meie eeltingimus. Paikusel on õppeala suhteliselt väike ja hooned amortiseerunud. Kas sinna oleks kõik vaja ära mahutada, eks see olegi otsustamiskoht.

Selge on seegi, et Eestil ei ole raha omada igas linnas väljaõppekeskust. Ma ei taha minna nüüd sisekaitseakadeemia otsustusmaale (Paikuse politseikool on sisekaitseakadeemia õppeüksus, toim), sest tõenäoliselt tekib neilgi küsimusi. Kui õpetad samal ajal näiteks päästjaid ja politseinikke, on võimalik teatud taristuelemente ristkasutada, näiteks autodroomi nii politseinike kui päästjate väljaõppeks. Aga kas seda tuleks teha Eesti eri nurkades? Ilmselt nii palju raha meil pole ja tuleb teha üks ja korralikum koht. Meile on oluline, et väljaõpe toimuks heades tingimustes.

Paikusel on palju takistusi. Varem on tahetud seal autodroomi ehitada ja lasketiiru laiendada, aga kuna ümberringi on palju elanikke, on see ala piiratud. Investeeringuid nõuab laienemine igal pool, kuid nüüd on valiku koht, kuhu raha paigutada.