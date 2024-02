Postimehe ja Postimees Grupi seitsme maakonnalehe piltnikud esitasid konkursile neljas kategoorias 170 tööd​.

Žürii valis iga kategooria parima, kelle seast valitigi aasta foto. Peale Ollino jäid sõelale tugevad kolleegid Postimehest: Eero Vabamägi foto Venemaal esinemise tõttu Eestis laialdase halvakspanu osaliseks saanud muusik Andres Mustonenist, Erik Prozese foto Ukraina kaitseväe 57. motoriseeritud brigaadi sõduritest Donetski oblastis ja Tairo Lutteri foto meeste võrkpalli finaalmängult, kus vastastele antud punkt tekitas väikestes fännides pahameelt.



Žürii esindaja ja Tartu Postimehe peatoimetaja Rannar Raba sõnas enne võidutöö väljakuulutamist, et mõnes teises hetkes ei pruugiks otsus olla õiglane. "Aga see otsus ei kuulu edasikaebamisele. ​Võidutöö kannab endas mitut emotsiooni: nähtamatut kurbust, vastuhakku, trotsi, aga ka lootust. See töö on üks eelmise aasta märkidest. Ja kui mõnikord öeldakse liiga kergekäeliselt, et üks foto võib öelda rohkem kui 1000 sõna, siis kaugelt alati see nii ei ole. Selle töö puhul võinuks kirjaliku töö kirjutamata jätta, sest see töö jutustab ise," kirjeldas Raba võidutööd ja kuulutas võitjaks Mailiis Ollino Pärnu Postimehest.



Aasta foto kategoorias tõi Mailiis Ollinole võidu Lääneranna vallavõimu suletud, ent omapäi edasi tegutseva Metsküla kooli avaaktuse emotsioonaalsete piltide seeria. Mailiis Ollino

Auhinna vastu võtnud fotograaf ütles tänukõnes, et on suur rõõm saada tunnustatud töö eest, mida ta väga hea meelega teeb. "Selle töö kaudu saan elada kaasa kohalikele pärnumaalastele. Üks, kellele ma kaasa elan, on Metsküla kool ja kogukond, kes nii tugevalt on enda eest seisnud. Soovin igaühe südamesse natukene Metsküla kooli julgust," ütles Ollino.