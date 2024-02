Metsküla kool tahaks alustada algkooli ruumides erakooli pidamist niipea kui võimalik. MTÜ soovib vallalt kindlust, et juhul kui erakooli algatamine õnnestub, on ühingule tagatud kooli hoonete ja kinnistu kasutamine.

Metsküla algkooli kinnistut soovib edaspidi hooldada ja arendada Metsküla kultuuriühing. Nemad toetavad ideed rajada kinnistule mitmeotstarbeline kogukonnakeskus, mille keskmes on algkool ja mida toetavad muud teenused: raamatukogu, kaugtöökohad ning laste, noorte ja täiskasvanute huviringid.

Metsküla koolijuhi Pille Kaiseli sõnutsi on see otsitud põhjus ja vallajuhid venitavad meelega. "Aeg oli piisav. Eelnõu ei olnud esitatud nii, et eile saadeti homseks," ütles Kaisel Lääne Elule teisipäeval. Oberschneider esitas Metsküla kooli ennistamise eelnõu 1. veebruari öösel, üle nädala aja enne volikogu istungit.