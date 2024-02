Pildid ⟩ Pea 600 pärnumaalast andis sõbrapäeva eel panuse uue tava tekkesse

Pärnus Vallikäärust paistis rahvasumm kaugele. Mõni minut enne kella kolme hakkas süda juba tasapisi ilmet võtma, linnapea Romek Kosenkranius tervitas kõiki kohaletulnuid ning soovis palju head sõbrapäevaks. Seejärel asus JJ-Streeti korraldustiim ligemale 300pealist inimmassi korrapärasemalt ritta sättima ja nimesid kirja panema. Selgus, et ring Vallikääru vabaõhulava keskel, kuhu eelmisel aastal süda ära mahtus, jääb sel korral kitsaks ja selle ülemine kaar pidi võtma koha sisse vastu esimest pingirida. “Teeme südame alumise tipu nii pikaks, kui saame, et kõik ära mahuks! Iga inimene on oluline, vaadake, et saate kõik külg külje kõrval seista,” juhendas ürituse Pärnu koordinaator Janeli Kunnberg osalisi. Ilm oli parajalt krõbe ja niisama seistes hakkas külm. Kuju moodustamise ja nimede kirjutamise vahepeal näitas Kunnberg ette tantsuliigutusi, et keha liikuma ja soe sisse saada. “Keerake nüüd oma paremale käele, nagu seisaksite poe järjekorras. Nüüd siruta vasak jalg välja ja käsi ka! Siis saame südamele head paksud seinad,” jagas korraldustiim juhtnööre, kui droon juba peade kohal vuhises. Nimed kirjas ja pead droonipildilt üle loetud, selgus, et Pärnu inimsüdames moodustamisel lõi kaasa 298 inimest.