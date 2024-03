Vapper naine peletas keset ööd poodi sisse murdnud vargad põgenema

Märganud, et neile on peale satutud, vargad põgenesid ja juhataja sõnutsi ei õnnestunud neil midagi kaasa haarata. Mida vargad himustasid, ei osanud ta öelda. “Ilmselt jõudsin kohale piisavalt kiiresti ja nad ei jõudnud seda, mille järele tulid, kaasa võtta,” oletas poejuhataja. Ta lisas, et kurjategijad olid jõudnud poes ka veidi lõhkuda, aga uurimise huvides ta sellest detailsemalt rääkida ei saa. Politsei teatel on tekitatud kahju selgitamisel.