Pärnumaa ühistranspordikeskuse (PÜTK) vanemlogistiku Avo Rahu jutu järgi valmistab bussijuhtidele kõige enam peavalu Uduvere–Suigu–Nurme tee lõik Lepplaanest Suiguni. Bussijuhid kurdavad, et tee on treppis, sõita tuleb tasa ja targu ning graafikus püsida on keeruline. Tänavu on olnud kuulda nurinat ka Tõlla–Kanaküla vahel kulgeva kohta. Mõlemad teed kuuluvad riigile ja on kruuskattega.