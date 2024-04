Kevadilm pani kahepaiksed rändama

Autojuhtidel palutakse olla tähelepanelikud hilisõhtuse rände ajal nii kahepaiksete kui ka neid abistavate vabatahtlike suhtes.

„Ühele kohalikule konnapopulatsioonile võib selline pidev hukkumine kevadisel pulmateel tähendada välja suremist,“ ütles „Konnad teelt“ kampaaniajuht Birgit Purga. „Sellepärast on sellised massilise hukkumisega teelõigud õrnematele konnakooslustele väga ohtlikud. Seda enam, et kõik meie kahepaiksed on looduskaitse all,“ lisas Purga.

Kahepaiksete rännet on märgatud juba kõikjal Eestis. Õhtused plusskraadid ja mõnes paigas sadanud vihm on kahepaiksete rändele suure hoo andnud. Praegu on peamised liikujad vesilikud ehk sabakonnad ning rohukonnad. Purga sõnul on kahjuks märgatud juba ka hulgi hukkunud kahepaikseid, kes nädalavahetusel rändele asusid. Kui ilm läheb jahedamaks, vaibub ka konnaränne, et siis soojemal ajal taas hoogu koguda. Seepärast tasub olla tähelepanelik terve aprilli jooksul.

Tänavu organiseerivad kohalikud vabatahtlikud konnatalguid vähemalt 10 kohas, kus toimuvad suuremad ränded. ELF on korraldanud vabatahtlikele infopäevi, et huvilistel oleks teadmised ja oskused, kuidas kahepaiksete päästmine oleks ohutu kõigile. Paljud vabatahtlikud on juba aastaid konni igal kevadel aidanud. Vabatahtlikud loendavad ja määravad konnad liigiti, mis on vajalik info teadlastele ja kindlasti ka teede planeerijatele. Samal ajal õpivad inimesed meie kahepaikseid paremini tundma.

Kõik, kes soovivad talgutel kaasa lüüa, võivad liituda veebilehel konnad.elfond.ee konnatalguliste listiga või Facebooki lehega „Konnad teel“, kus antakse abistamisvõimalustest jooksvalt teada.

Konni üle tee aidates tuleb järgida liiklusohutuse põhimõtteid. Nii kahepaiksete kui ka konnatalguliste turvalisuse pärast soovitatakse rändekohtades kasutada ajutist konnatõket – see takistab konnade teele pääsemist ning talgulised saavad tee äärest tõkke tagant konnad ämbrisse koguda ja ohutuses veendudes nad üle tee toimetada.

Aktsioon "Konnad teel(t)" toimub 2012. aastast. Algatuse eesmärk on pöörata tähelepanu rände ajal maanteedel massiliselt hukkuvatele konnadele, tõsta inimeste teadlikkust looduses olulist rolli mängivatest kahepaiksetest ja saada ülevaade nende rändepaikadest terves Eestis. Aastate jooksul on vabatahtlike abiga autorataste all hukkumisest päästetud 206 193 kahepaikset.