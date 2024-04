Ürituse algse idee autor Kaire Ilusa esimene mõte oli teha kogu pere liikumisüritus, kus eri punktides olnuks mõistatused. Ilus võttis kampa Sindi tuletõrjeseltsi eestvedajad Rasmus ja Merilin Aaslaiu, kes käisid ideid välja. Seda mõtet teistega arutades selgus, et Sindil, mis peagi on ametlikult 86 aastat linn olnud, on palju lugusid rääkida.