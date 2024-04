“Ei räägi eesti keelt, except I can say: “Ma olen Ameerika Ühendriikide suursaadik Eestis, minu nimi on George Kent”,” alustab punase kikilipsuga diplomaat enesetutvustust. Ülejäänud intervjuu teisipäeval Pärnumaa visiidil käinud Kentiga kulgeb siiski inglise keeles. Tal on selja taga jutuajamine Pärnu meeriga, ees ootab sõit Kilingi-Nõmme ja õhtul Steinway klaveri õnnistamise gala.