Kohaliku külaseltsi pillimehed panevad õla alla 95 aasta vanuse kassahiti Pärnumaa esilinastusele

Mansikkaniemi ja Lill on Lähkma pillimeestega teinud mitu proovi, pillidest on taustaansamblis esindatud viiul, harmoonium, akordion, kitarr, bass, mandoliin, bändžo ja ukulele. Pooled saateansamblist on kohalikud 16-20 aastased noormehed, kes osalevad Lähkma pilli- ja ansambliringis. Spetsiaalselt selleks filmiks on Pärnu meister Viljar Viik valmistanud erilise efektimasina, mis teeb erinevaid hääli: hobuse kappamine, püssilasud, sammud ja tuulevuhin. Siinsed tummfilmi helidajad märgivad, et efektimasina “mängimine” õigel ajal on olnud väljakutseid esitav.