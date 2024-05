Lääneranna vald küsib Metsküla koolilt vanade asjade eest kõrget hinda

Kuigi varem oli juttu, et vald annab koolimaja Metsküla erakoolile tasuta, survestas vallavõim erakooli asutajaid alla kirjutama lepingule, mille järgi tuleb tasuda 500 eurot kuus hoone ja niisama palju vara eest, kokku niisiis 1000 eurot kuus. Metsküla kool soovinuks väikevahendite rendist loobuda, sest 90 protsenti asjadest olid üle viie aasta ja kolmandik üle kümne aasta vanad. Vallavalitsus aga teatas, et nad saaksid need ära viia alles mais, ja keeldusid enne seda allkirjastamast lepingut, kus väikevahendite renti sees pole. Ent tähtaeg esitada haridus- ja teadusministeeriumile erakooli tegevusloa saamise nimel kahepoolselt allkirjastatud rendileping kukkus 2. mail.