Kristi Kuusemets inseneride liidust: Noored ei usu, et nad on küllalt võimekad, löömaks inseneerias läbi

“Asi pole ainult selles, et see valdkond pole populaarne, vaid noored ei teadvusta, et inseneeria üldse valik on. Kuigi inseneeria on kõikjal meie ümber, siis noored ei oska seda märgata,” tõi esile Eesti inseneride liidu järelkasvu programmijuht Kristi Kuusemets. PKHKs toimunud inseneeria infopäeva eesmärk oli noortele valdkonda ja selle õppimisvõimalusi tutvustada.