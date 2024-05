Fotod Teetööde mõju: suvepealinna kihutajad võtavad Ristikülas aja maha

Suvepealinna poole merevett ja rannaliiva nautlema kihutaja peab Valga–Uulu maanteel Ristiküla ja Rabaküla vahel aja maha võtma, sest riigitee ligemale 13 kilomeetril on alanud katte taastusremont. Vastavalt töötandrile on üks sõidusuundadest liiklusele suletud ja reguleerija on siin tähtsam mees kui president.