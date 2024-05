Klišee, et kunst on kunstis kunsti näha, võib kehtida ka päratuid kaledaid metallosi kokku keevitades. Hiljuti ilmutas end haruldane kaunis vaatepilt Viljandi tehases, kus valmivad Pärnu uue silla massiivsed osad. Nähtuse ainulaadsust oskab märgata mees, kes on keevitanud juba 30 aastat.