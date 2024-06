Jakobsoni preemia ootab väärilisi kandidaate

Juba aastast 1989 toimuv C. R. Jakobsoni preemiate konkursi eesmärk on väärtustada Pärnu maakonna põllumehi ning haridus- ja kultuuritegelasi, kes on vähemalt viimased kümmekond aastat andnud suure panuse oma valdkonna ning üldisemalt kogu Pärnumaa elu edendamisse.