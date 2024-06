Jah, lugesite õigesti: sõuda. Kuuse sõnutsi on hullumeelse idee autor kamraad Hannes Hanso. Neli aastat tagasi näinud Hanso televiisorist BBC uudist, kus intervjueeriti kaht inimest, kes selle tembuga hakkama on saanud. “Saime kokku ja ta küsis minu käest, et kas tuled, vastasin “jah”,” meenutas Kuusk seikluse alguspunkti. “Pärast hakkasin mõtlema, millele ma “jah” ütlesin.”