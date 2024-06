Valmis kava Matsiranna väljasuremisohus liblikaliigi kaitseks

Pärnumaal on teada hahkkaruslase populatsioon Läänerannas vallas Matsirannas, kus see liik avastati 2014. aastal. Areaal on piiritletud 5,5 hektari suuruse nõmmemännikuga, kus liiki vaadeldi. Pärast esmaavastamist ei ole uurijad seda kohta enam külastanud ja puuduvad värsked andmed populatsiooni seisundi ja käekäigu kohta. Piirkond asub riigimaal ega ole kaitse all.