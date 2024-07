Tori valla keskkonnanõunik Kärt Lindergi tõdes, et lilleniitudel on sumin elav, lendamas on näha eri sorti liblikaid. "Need aasad on keset niidetud alasid ja annavad võimaluse liblikatele, kimalastele ja teistele lennata ja toimetada," sõnas ta. Igale niidule külvati pea 30 eri taime, ent neist kõik ei ole end veel näidanud. Rukkilill näiteks kadus pärast esimest aastat sootuks ära. Linderi sõnutsi tuli juba lilleniite rajades arvestada, et niidukoosluse teke võtab aega. Võib minna isegi mitu aastat, enne kui osa taimi kasvama hakkab. "Seemned on küll külvatud, aga esimestel aastatel ei tulegi neist midagi," teatas ta.