Beach Grindi turvameeskond õppis uimasteid tarvitanud inimesi ära tundma

"Loodan, et me ei pea niisuguste situatsioonidega kokku puutuma, kuid teeme kõik, et need kaks päeva mööduksid külastajatel ohutult ja turvaliselt," lausus Foruse lühiajaliste valveteenuste valdkonnajuht Priit Pärgma.



Pärgma hinnangul pööravad festivali korraldajad tänavu erilist tähelepanu külaliste turvalisusele. Foruse meeskond teeb tema sõnutsi tihedat koostööd politsei, kiirabi, päästeameti ja ööhaldjatena tuntud ööelukahju vähendajatega, et festival kulgeks sujuvalt ja suuremate probleemideta.



Pärgmaa toonitas, et esmajoones vastutab iga täiskasvanu enda heaolu eest ise, aga ohutu ja positiivse festivalikogemuse saamiseks tuleks järgida teatud õpetussõnu.



Turvatöötajatel on õigus keelduda festivalialale lubamast inimesi, kes on silmanähtavalt joobes või käituvad agressiivselt. Väravast tagasi saadetakse ka alaealised, kes püüavad peole siseneda vähemalt 25aastase saatjata. Alale ei pääse oma söögi ega joogiga. Samuti pole lubatud vihmavarjud, nende asemel saab kaasa võtta vihmakeebi.



Pärgma kordas, et see festival ei sobi lemmikloomadele, kellele üritus tooks rahvarohkuse ja valju muusika tõttu palju stressi.



Vihmavarjuga ei pääse festivalialale, tasub varuda keepe. Pärnu Beach Grind 2022. aastal. Foto: Taavi Sepp





Turvafirma palub varuda aega ja kannatust pileti- ja turvakontrollis. Põhjalik järelevalve on oluline peoliste ohutuse tagamiseks, seega tasub pikka järjekorda suhtuda mõistlikult, soovituslik on kohale minna küllaldase ajavaruga, et lemmikartistide etteaste ajaks lava ette jõuda.



Festivalile tuleks kaasa võtta vaid hädavajalik ja riietuda ilma järgi. Tähtsaimad asjad, mis kotti pista, on dokumendid ja kuuma ilma korral päikesekaitse, lubatud on ka korduvkasutatavad pudelid, mida veevõtupunktides täita saab. Rahvarohked kohad on varastele soodne võimalus, seepärast tasub isiklikel asjadel silm peal hoida.



Foruse meeskond palub varuda aega ja kannatust pileti- ning turvakontrollis. Rahvamass festivali sissepääsualal eelmisel suvel. Foto: Taavi Sepp





Tähelepanelik tuleks olla nii enda, oma lähedaste kui ümbritseva suhtes. “Hoolime oma lähedastest ja vaatame, et sõber või tuttav jõuaks pärast festivali turvaliselt koju,” rõhutas Pärgma. Murede või ebameeldivuste korral soovitas ta viivitamata pöörduda festivali turvatöötajate poole. Ta lubas, et nemad tagavad nii ohutuse kui sujuva klienditeeninduse, abistavad ja juhendavad külastajaid ja annavad vajadusel kergemat esmaabigi.