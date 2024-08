Reiu silla juures toimetav arheoloog: Hüperpositiivne, et meiega tehakse koostööd enne ehitamist

Tartu ülikooli arheoloogiaprofessor Aivar Kriiska rõhutab, et uurimisprojekti alustamine enne ehitustöid on märkimisväärne samm. "Arheoloogilised ja geoarheoloogilised eeluuringud käivad, aga kõikidest tulemustest on veel vara rääkida. Igal juhul saab selgeks, kuidas ehitusprotsess peaks hakkama toimima, ilma et lõhutaks ära vanu asulakohti. Hüperpositiivne uudis on, et arheoloogidega tehakse koostööd enne ehitamist. See on Eestis väga haruldane," tõdeb Kriiska ja kiidab osalisi.