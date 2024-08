Galerii Kas tänavu on oodata õunaikaldust või -uputust?

Pärnumaa õunakasvatajad on ühel meelel, et tänavune ubinasaak on viimase paari aasta parim. Nii Tori siidritalus ja Piesta Kuusikaru talus kui Jaanihanso siidrivabrikus toimetavad inimesed meenutasid, et kui kahel eelmisel aastal kimbutasid aedu kevadised öökülmad, mõnel pool kahjurid, siis tänavu on tingimused olnud ideaalilähedased.