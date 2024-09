Laada ja teeremondi tõttu kehtivad liikluspiirangud

Pärnu maakonnas on pühapäeval Lavassaare VII sügislaada tõttu kell 6–18 suletud liiklusele Audru–Lavassaare–Vahenurme tee (11. kilomeetril). Sulgemise alas on operatiivsõidukitele läbipääs tagatud. Ümbersõit on korraldatud Mäe ja Võidu tänava kaudu.