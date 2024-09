Loomakliinik “reserveeris” avalikud parkimiskohad oma klientidele

Pärnu Keskuse Põhja tänava poolsele küljele, kus maja kõrval on siniste joontega tähistatud linna tasulised parkimiskohad, kinnitati hiljuti sildid, mis viitavad, et kaks neist on mõeldud loomakliiniku klientidele. Paar autokohta loomakliiniku ukse taga poleks ju midagi imelikku: nii nagu iga suurema kaubakeskuse sissepääsu või meditsiiniasutuste juures on märgitud invaliidide või perekohad, ei paneks ukse alla toodud loomakliiniku külastajate parkimiskohad ilmselt kedagi kulmu kergitama, sest kesklinna autokohad on suurema osa päevast hõivatud, ent need asuvad maal, mis ei kuulu ei kliinikule ega kaubanduskeskusele.

Nii on üsna tavaline vaatepilt, et samal ajal kui kõik sel tänavalõigul asuvad linna tasulise ala parkimiskohad on hõivatud, on loomakliiniku siltidega taskutest kas üks või mõlemad tühjad.

See tekitab küsimuse: kas linnavalitsus on asunud avalikke parkimiskohtadega äri tegema ja kas samasugust hüve saaksid kasutada oma ukse all teisedki ettevõtjad, kelle lähiümbruses napib vabu parkimiskohti?